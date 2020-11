Tennis, finale Atp Vienna 2020: Sonego affronta Rublev

Lorenzo Sonego, dopo essersi sbarazzato di Djokovic e Evans oggi in finale sul Campo Centrale, per il torneo ATP 500 di tennis 2020:sfiderà la testa di serie numero 5, il russo Andrey Rublev. Match in programma per le ore 14.00, a Vienna, in Austria. Appena sette giorni fa, l’allievo di Gipo Arbino aveva la valigia pronta dopo la sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni contro Djere, poi la rinuncia di Schwartzman gli ha aperto di nuovo le porte del tabellone principale. Metabolizzata in fretta la delusione, ha trasformato la buona sorte in benzina emotiva, facendosi scivolare via ogni responsabilità e alleggerendosi così il braccio e la mente.