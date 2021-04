Tennis, Fognini ci ricasca: insulta giudice sedia e viene squalificato

Risultato inatteso per Fabio Fognini, che incassa una delusione terribile al debutto nel torneo Atp di Barcellona

Clamoroso epilogo dell'incontro tra l'italiano Fabio Fognini e lo spagnolo Barnabè Zapata Miralles all'Atp 500 Barcellona. L’azzurro, numero 27 del mondo, viene sconfitto malamente e perde il primo set addirittura per 6-0, quasi senza combattere. All’italiano non riesce niente, lo spagnolo va in fiducia trovando colpi profondissimi e precisi e vince il primo parziale in scioltezza assoluta. Nel secondo dopo un parziale di parità 4-4 Fognini perde la testa e insulta l'arbitro che lo squalifica. Match finito e l'italiano ci ricasca dopo aver insultato il giudice di sedia agli Australian Open a gennaio del 2020.