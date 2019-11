Tennis, Sinner: “Se vinto la Next Gen Atp è grazie al mio team”

Jannik Sinner, ha vinto la Next Gen Atp Finals Alex De Minaur, un termometro australiano di 20 anni, 3 titoli Atp in stagione (Sydney, Atlanta e Zhuhai), finalista a Basilea due settimane fa, n.18 del mondo. “Come sapete sono uno di poche parole”. Sono passati pochi minuti da quando ha messo a terra l’ultimo 15 contro Alex De Minaur, e Jannik Sinner si è già calato nella parte del protagonista. L’altoatesino conferma ciò che era emerso pure nei giorni scorsi: sa tenere la scena pur mantenendo intatta la sua simpatia e la sua umiltà, una combinazione per nulla semplice da trovare. “Volevo ringraziare il mio team – continua durante la premiazione – per il grande lavoro che abbiamo fatto sin qui e che continueremo a fare. Grazie inoltre all’organizzazione per avermi dato la wild card, perché senza non sarei nemmeno qui. Spero di tornare il prossimo anno”.