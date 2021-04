Tennis, Sonego supera Djere e vince il ‘Sardegna Open’

E’ Lorenzo Sonego il nuovo campione del “Sardegna Open”, torneo ATP 250 con 408.800 euro di montepremi che si è concluso sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari.

Nella sua terza finale in carriera – la 170esima per un tennista italiano – il 25enne torinese, n.34 ATP e terzo favorito del seeding, reduce dagli ottavi nel Masters 1000 di Miami, ha battuto in rimonta per 26 76(5) 64, dopo oltre tre ore di lotta, il serbo Laslo Djere, n.57 del ranking e campione in carica. E da lunedì salirà al n.28 ATP, best ranking (il precedente primato era n.32, datato novembre 2020). L’Italia avrà dunque quattro top 30 (gli altri sono Berrettini, Fognini e Sinner): l’unico Paese ad avere così tanti giocatori nelle zone alte della classifica è la Russia.

Il tennista allenato da coach “Gipo” Arbino – secondo azzurro di sempre a giocare una finale su tutte e tre le superfici dopo Andreas Seppi – è diventato il 17° italiano ad aver vinto 2 titoli nell’Era Open ed ha portato a 70 il numero di titoli conquistati da un tennista italiano. L’ultimo azzurro ad aver alzato un trofeo in patria era stato Filippo Volandri a Palermo nell’ottobre 2006 (superando in finale Lapentti). L’ultimo ad aver vinto sia singolare che doppio Matteo Berrettini a Gstaad 2018.