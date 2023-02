Atp 250 Montpellier, Sinner batte Fils e va in finale

Una nuova impresa del tennista altoatesino Jannik Sinner che conquista la finale all'ATP 250 di Montpellier battendo il francese Fils con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 35 minuti di gioco. Un'ottima gestione del match da parte del 21enne altoatesino, lucido soprattutto nel primo set quando ha dovuto annullare due set point sul 5-4. Da quel momento sono arrivati sette game consecutivi a proprio favore, complice anche il blackout di Fils che ha accusato un passaggio a vuoto dopo aver perso il set. Per l'azzurro si tratta dell'ottava finale in carriera nel circuito. Sinner affronterà in finale o il danese Holger Rune o lo statunitense Maxime Cressy che si affronteranno adesso nella seconda semifinale, da seguire LIVE su Sky Sport Tennis. La finale, invece, sarà domani alle ore 15, sempre in diretta su Sky Sport Tennis.