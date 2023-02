Atp 500 Rotterdam, Sinner batte Griekspoor e va in finale

Nell’altra semifinale il russo Medvedev (n.6) ha lasciato solo tre game al bulgaro Dimitrov

Jannik Sinner, si è qualificato per la finale dell’”ABN AMRO Open” (ATP 500 - montepremi 2.074.205 euro) che si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. E’ il secondo azzurro a riuscirci 32 anni dopo Omar Camporese che poi avrebbe vinto il trofeo battendo Ivan Lendl.

In semifinale il 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo ATP in carriera), ha battuto 75 76 (5), dopo quasi due ore di lotta, l’olandese Tallon Griekspoor, n.61 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, vincitore a gennaio a Pune del suo primo titolo ATP. Il tennista “orange” si consola comunque con il “best ranking”: da lunedì salirà al n.40, quattro posizioni più su del primato precedente, datato agosto 2022.

E' stata una partita difficile perché contro di lui non avevo mai giocato. Ho sentito tantissima pressione ma sono soddisfatto per come sono riuscito a gestirla - ha detto a caldo il numero uno azzurro -. Ho cercato di servire bene e di essere aggressivo. Nel tie-break sono stato un po’ sfortunato sul 5-3… ma sono davvero contento di poter giocare un’altra finale”. L’ultimo ostacolo sarà Medvedev: “Perché mi ha sempre battuto? Beh perché è molto solido, risponde benissimo e fagli il break è davvero difficile ma sono contento di avere un'altra chance: dovrò servire con attenzione e giocare con coraggio. Ne parlerò come sempre con il mio team ma sono già concentrato sulla finale”.

Come contro Tsitsipas anche stavolta Jannik non ha concesso palle-break: per lui 7 ace ed un solo doppio fallo ma una percentuale di prime non altissima (52%) con la quale ha comunque portato a casa l’82% dei punti ed un ottimo 64% di punti vinti con la seconda. A referto 24 vincenti contro 22 gratuiti (26 contro 26 il bilancio di Griekspoor).