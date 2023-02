Atp 500 Rotterdam, Sinner fa fuori Wawrinka in due set e va in semifinale

Un incredibile Jannik Sinner vince ancora a Rotterdam nel torneo Atp 500. Il tennista altoatesino ha sconfitto nei quarti di finale un veterano come Stan Wawrinka, con il punteggio finale di 6-1 6-3. Esito senza appello a favore dell'azzurro di San Candido, che ha lasciato appena quattro game a uno dei più vincenti tennisti ancora in attività. Lo svizzero annovera infatti nel suo palmares 3 titoli Slam, un oro olimpico in doppio con Roger Federer e la Coppa Davis 2014. Sinner ha messo le cose in chiaro fin da subito, ottenendo il break già nel primo gioco e non facendosi più recuperare. Dunque ancora solida la prestazione di Jannik, che finalmente sembra aver preso continuità lasciandosi alle spalle incertezze e infortuni. Ora lo attende in semifinale un padrone di casa: il vincitore della sfida tra Brouwer e Griekspoor.