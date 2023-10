Impresa del tennista altoatesino Jannik Sinner che vola in finale al torneo ATP 500 di Pechino contro Medvedev. Oggi lezione al n°2 del mondo Carlos Alcaraz, battuto 7-6, 6-1. Da domani eguaglierà Panatta come miglior azzurro nel ranking, salendo al n°4. La finale sarà in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky