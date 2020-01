Atp Cup, Djokovic trascina la Serbia: battuta la Spagna di Nadal in finale

La prima edizione dell’Atp Cup sorride alla Serbia. La nazionale balcanica si impone in finale grazie alla prova maiuscola di Novak Djokovic. Il numero 2 al mondo risolleva la sua selezione che era andata sotto contro la Spagna nel match iniziale, vinto da Roberto Bautista Agut per 7-5, 6-1 su Dusan Lajovic. “Nole” tiene accesa la speranza battendo nel big match il numero 1 del ranking Rafael Nadal con un netto 6-2, 7-6. La manifestazione si decide nel doppio decisivo. Djokovic e Viktor Troicki partono male contro il duo spagnolo composto da Pablo Carreno Busta e Fernando Verdasco, andando sotto 3-1. Poi un parziale di sette giochi consecutivi regala alla Serbia il primo set e il break nella partita seguente. Finisce 6-3, 6-4 per la Serbia e sugli spalti del campo di Sidney è festa grande per i tifosi balcanici.