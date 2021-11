ATP Finals, Berrettini s’infortuna contro Zverev in svantaggio di un set

Forse è già finita l'avventura dell'italiano che difficilmente si presenterà domani in campo

Un diritto, la paura, le lacrime. Piange di rabbia e frustrazione Matteo Berrettini, che deve ritirarsi dopo poco più di un set della prima partita nella prima edizione italiana delle Nitto ATP Finals a Torino. Serve a poco, per quanto bello, l'abbraccio finale con Alexander Zverev che va dalla sua parte del campo per consolarlo. Finisce così, sul 7-6 1-0 Zverev, un incontro iniziato con ben altre premesse, con la grande attesa del pubblico di Torino. Finisce con un infortunio alla spalla sinistra che gli impedisce di soddisfare i desideri di tifosi calorosi come nelle serate magiche dell'Europeo di calcio. "E' la peggiore sensazione per un giocatore" ammette un solidale Zverev, che disegna una faccia triste sull'obiettivo della telecamera dopo la vittoria".