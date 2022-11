ATP Finals, Djokovic re per la sesta volta. Battuto Ruud 7-5, 6-3

Novak Djokovic è il re di Torino. Il serbo vince le ATP Finals battendo in finale il norvegese Casper Ruud, n°3 del mondo, con i parziali di 7-5, 6-3. Al Pala Alpitour, Nole conquista il titolo di 'maestro' per la sesta volta in carriera (la dopo sette anni di digiuno) e raggiunge il recordman all-time Roger Federer. Djokovic chiude da imbattuto la sua settimana piemontese e può gioire su due fronti. Con i 1500 punti raccolti, il serbo scala la classifica ATP e torna al n°5 del ranking. Grazie ai cinque successi, porta a casa il cospicuo assegno di quasi cinque milioni di dollari (4,7 milioni, per l'esattezza) che gli spetta. In attesa di rivederlo in Australia, a gennaio, a caccia di nuovi record. E' tornato dunque il Nole che tutti gli sportivi hanno ammirato sui campi da tennis in tanti anni.