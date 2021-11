ATP Finals, grande Sinner ma vince Medvedev in tre set

Il russo dopo più di due ore porta a casa il match

Applausi a Jannik Sinner partita a Daniil Medvedev che ha battuto l'italiano in tre set 6-0, 6-7, 7-6 nel match dell'ATP Finals. Bella prova dell'altoatesino che pur non essendo più in corsa per la semifinale, inseguiva i 200 punti Atp in palio per rafforzare la Top 10. Peccato, ha giocato con coraggio ma è mancato nel servizio e l'esperienza e un pizzico di follia hanno consentito al russo di fare suo il match dopo più di due ore. Medvedev attenderà in semifinale il vincente di Rublev-Ruud. Per Jannik comunque una valanga di applausi e l'affetto del Pala Alpitour di Torino per aver tenuto testa al numero 2 al mondo e resta la grande reazione dopo un primo set non bello.