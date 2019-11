Atp Finals: Nadal eliminato, ma è il numero 1 del 2019

Le Atp Finals regalano subito un doppio colpo di scena. Rafael Nadal e Novak Djokovic, rispettivamente numero 1 e 2 al mondo, salutano prematuramente il torneo di fine anno. Fatale per il serbo il k.o. contro Roger Federer, mentre allo spagnolo non bastano le due vittorie sofferte ai danni di Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Tuttavia, il ranking premia il mancino di Manacor. Rafa, infatti, si assicura il primato nella classifica fino al termine dell’anno. Per la quinta volta in carriera Nadal si toglie la soddisfazione di essere il tennista numero 1, eguagliando proprio i rivali Djokovic e Federer. Lo spagnolo conclude il 2019 con quattro tornei vinti: due Masters 1000, il Roland Garros e lo US Open. Notevole anche il percorso dello stesso Djokovic, con cinque trofei sollevati, tra i quali spiccano l’Australian Open e Wimbledon. Il serbo è calato nel finale di stagione e non è riuscito a ripassare in testa in extremis.