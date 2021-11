ATP Finals, Sinner batte Hurkacz in due set

Dopo il doloroso ritiro di Berrettini, Jannik entra in campo al suo posto nel Gruppo Rosso e domina l'amico polacco 6-2 6-2

Il n. 11 del mondo è entrato in campo benissimo, senza alcun timore per l’esordio nell’evento che mette in campo i migliori otto tennisti della stagione, mostrando tutto il suo talento ed esaltando il pubblico accorso all’arena torinese con giocate spettacolari. Jannik ha incantato per la velocità e profondità dei suoi colpi che abbinata ad un ritmo travolgente e martellante ha portato Hurkacz a difendersi per la maggior parte della partita, e sbagliare tanti colpi dopo aver perso campo e rincorso a destra e a manca.