Atp Finals, Tsitsipas è il nuovo “Maestro”: battuto in tre set Thiem

Stefanos Tsitsipas aveva già accarezzato il sogno di conquistare un Master 1000. Finora si è sempre arreso di fronte ai dominatori delle ultime stagioni, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Il ragazzo greco ha pensato bene di sbloccarsi in uno scenario suggestivo: le Atp Finals. Il torneo di fine anno tra i migliori 8 della race si è rivelato ancora una volta incerto e imprevedibile. Per Tsitsipas la vittoria finale non è stata una passeggiata. Merito di Dominic Thiem: l’austriaco finalista nell’ultima edizione del Roland Garros si è rivelato sorprendentemente a suo agio anche nel torneo indoor. E ha confermato le buone sensazioni imponendosi nel primo set della finalissima al tie break per 8-6. La beffa dopo una lunga battaglia non ha demoralizzato Tsitsipas che ha continuato a spingere. La seconda partita si è rivelata senza storia, con un netto 6-2 a favore del greco. Il terzo e decisivo set ha visto Stefanos portarsi presto in vantaggio di un break. Immediata la reazione di Thiem al sesto game con il controbreak. Nuovo tie break per assegnare la vittoria: Tsitsipas è stato perfetto negli ultimi punti e scava il solco decisivo, chiudendo 7-4.