Atp Montpellier: Sinner conquista la finale: battuto Cressy in due set

Nuovo trionfo per il tennista altoatesino Jannick Sinner che in terra francese conquista il suo settimo titolo ATP battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy con il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una grande prova da parte dell'azzurro che nei momenti decisivi ha espresso il suo miglior tennis contro un buon avversario. Da lunedì l'azzurro tornerà n. 14 al mondo.

L’altoatesino si era aggiudicato in tre set l’unico precedente con il 25enne di origini francesi (è nato a Parigi), disputato negli ottavi del Challenger di Lexington (cemento all’aperto) nel 2019. Lo statunitense che non aveva mai perso il servizio nel torneo, rischia seriamente già nel game d’avvio dove è costretto a recuperare da 15-40 (complici due doppi falli) prima di siglare l’1-0 con il primo ace. Nel quarto gioco tocca all’azzurro risalire da 0-40 ed è proprio il servizio (due ace) a dargli una mano (2-2). Nel primo set palle-break non se ne vedono più: entrambi restano tenacemente abbarbicati ai rispettivi turni di battuta. A decidere è il tie-break: un doppio fallo ed una volée sbagliata dall’americano permettono all’azzurro di schizzare avanti 4-0, Cressy prova a recuperare (4-2), Sinner riprova l’allungo (6-3) e chiude per 7 punti a 3 alla prima chance utile.

In avvio di seconda frazione la tattica di Cressy - l’unica possibile per lui - non cambia: rischiare tanto al servizio, anche con la seconda, per cercare di prendere la rete e chiudere lo scambio il prima possibile. Intanto, oltre al medio della mano destra, che già gli aveva dato problemi nella semifinale vinta con Rune, anche una ferita al pollice tiene in apprensione Cressy, che sul 3-2 per Sinner chiede anche l’intervento del trainer. Nell’ottavo game Cressy perde per la prima volta il servizio nel torneo (5-3), Sinner non si lascia sfuggire l’occasione e nel gioco successivo chiude 6-3 al secondo match-point sulla volée di diritto sotterrata in rete dall’americano.