ATP Queen’s, Berrettini spazza via van de Zandschulp e va in finale

Nell’ATP 500 sui prati inglesi in semifinale Matteo, seconda testa di serie, liquida in due set l’olandese van de Zandschulp. Domenica affronterà il vincente di Cilic-Krajinovic

Redazione ITASportPress

Dopo aver vinto a Stoccarda, Matteo Berrettini è vicino a una nuova impresa. L'inarrestabile tennista romano infila l’ottavo successo consecutivo dal rientro nel tour e stacca il pass per la finale del “Cinch Championships. ATP 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta avviando alle battute conclusive sull’erba dello storico ed elegante Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna.

Il 26enne romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, in semifinale si è imposto per 64 63, in un’ora e mezza esatta partita, sull’olandese Botic van de Zandschulp, n.29 del ranking.

Matteo si era aggiudicato in tre set l’unico precedente con il 26enne di Wageningen, disputato lo scorso anno al secondo turno sull’erba di Wimbledon. Nel primo set l’equilibrio si è rotto al termine di un sesto gioco durato 16 minuti e 24 punti nel quale l’olandese ha annullato otto palle-break prima di alzare bandiera bianca commettendo sulla nona il secondo doppio fallo del game (4-2).

Matteo ha confermato il vantaggio (5-2) e nel nono gioco ha avuto un set-point, cancellato da un’ottima risposta di van de Zanderschulp, prima di concedere il contro-break anche lui con un doppio fallo (5-4). Il 26enne di Wageningen, però, non ne ha approfittato, ha ceduto di nuovo la battuta e Berrettini ha incamerato il parziale per 6-4.

L’olandese ancora in difficoltà nel quarto gioco della seconda frazione, dove ha dovuto recuperare da 0-40 (2-2), e poi nel sesto dove ha annullato la prima palla-break ma sulla seconda è arrivata la sospensione per pioggia sul punteggio di 64 3-2 Berrettini e van de Zandshulp al servizio (30-40). Dopo poco più di un quarto d’ora l’incontro è ripreso e Matteo è venuto a prendersi il punto, e il break, a rete costringendo l’olandese, abbastanza nervoso, a sbagliare il passante (4-2). Berrettini ha confermato il vantaggio (5-2) e poi ha chiuso il discorso (6-3) recuperando da 0-30, vincendo gli ultimi quattro punti e siglando il successo con la volée di rovescio. Per lui 24 a referto 24 vincenti contro appena 9 gratuiti.

“E’ stato un match molto duro, ci siamo anche dovuti fermare per la pioggia - ha commentato a caldo il numero uno azzurro - nel primo set sono stato anche brekkato dopo aver avuto la palla per chiudere. Il tempo oggi? Beh, questa è la vera Gran Bretagna, ieri con sole caldo sembrava di essere in Italia!, ha scherzato Berrettini al quale dalle tribune è arrivata anche una proposta di matrimonio….

Per Matteo è la decima finale, la seconda consecutiva al Queen’s: l’obiettivo è il settimo trofeo, il secondo di fila dopo quello conquistato domenica scorsa a Stoccarda.

Domenica Berrettini si giocherà il titolo con il vincente della sfida tra il croato Marin Cilic, n.17 del ranking e 7 del seeding, trionfatore nel 2012 e nel 2018, ed il serbo Filip Krajinovic, n.48 ATP: tra il 33enne di Medjugorje ed il 30enne di Sombor, che fino ad ora non aveva mai vinto un match sull’erba, non ci sono precedenti.

Matteo ha vinto 19 degli ultimi 20 match giocati sui prati: prosegue l’imbattibilità al Queen’s con nove vittorie in altrettante partite. Complessivamente sull’erba ha vinto 32 delle 38 partite giocate: nella classifica dei tennisti con la miglior percentuale di vittorie nell’Era Open Berrettini è al quinto posto dietro Federer, McEnroe, Djokovic e Laver ma davanti a Sampras, Connors, Murray e Becker.

Il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre - rientrato nel tour la scorsa settimana a Stoccarda dopo 84 giorni di stop e subito vincitore del suo secondo trofeo sui prati tedeschi - aveva iniziato la difesa del titolo del Queen’s battendo all’esordio martedì il britannico Evans, n.31 ATP: quindi al secondo turno il sofferto successo in tre set sullo statunitense Kudla, n.82 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser al posto del britannico Murray, n.47 ATP (lo scozzese aveva concluso con un infortunio agli addominali la sfida per il titolo a Stoccarda, persa contro Berrettini).

Nei quarti la vittoria più agevole contro lo statunitense Paul, n.35 del ranking, aggiudicandosi 11 degli ultimi 13 giochi, ed in semifinale il successo altrettanto netto sull’olandese van de Zandschulp, n.29 ATP.