ATP Vienna, Tiafoe batte Sinner in tre set e va in finale

Frances Tiafoe batte in rimonta l'italiano che era vicino al successo dopo un grande primo set

Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nell'ATP di Vienna. L'americano Frances Tiafoe ha battuto l'italiano in tre set 3-6, 7-5. 6-2. Sinner a un passo dalla festa dopo un ottimo avvio, è stato rimontato dall'americano che non si è lasciato andare e alla sua maniera, anche con un po' di spettacolo, ha vinto e giocherà la terza finale della sua carriera. Purtroppo nel secondo set una serie di errori dell'altoatesino hanno rimesso in piedi Frances Tiafoe che ha ribaltato il match.