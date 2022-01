Aus Open, grande Berrettini: batte Carreno Busta e accede ai quarti

Sinner, undicesima testa di serie, che si giocherà un posto tra i migliori otto con l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding

Gli mancava il quarto di finale nell’”Happy Slam” e sul palcoscenico prestigioso della Rod Laver Arena Matteo Berrettini ha colmato la lacuna, conquistando un posto tra i migliori otto agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. E’ il quarto azzurro ad arrivare così avanti dopo De Stefani (1935), Pietrangeli (1957) e Caratti (1991). E sente profumo di best ranking: virtualmente al momento è n.6 dopo aver scavalcato Rublev. Lunedì toccherà all’altro azzurro in corsa, Jannik Sinner.

Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, ha staccato il pass per i quarti - i primi a Melbourne quelli al Roland Garros (2021), Wimbledon (2021) e Us Open (2021 e 2019) - battendo 75 76(4) 64, dopo due ore e ventidue minuti di lotta, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.21 ATP e 19esima testa di serie, con il 30enne di Gijon, in gara nell’Happy Slam per la nona volta, che per la terza volta saluta il torneo negli ottavi (gli era accaduto anche nel 2018 e nel 2019). Berrettini da parte sua diventa il terzo italiano con più quarti Slam, 5, preceduto solo da Pietrangeli (10) e Panatta (6).