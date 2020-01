Australia in fiamme, Kyrgios si mobilita per aiutare le vittime degli incendi

Non è un momento semplice per l’Australia. Lo stato oceanico è continuamente vessato dagli incendi che stanno distruggendo gran parte del territorio. L’emergenza dei roghi ha colpito anche il tennista australiano Nick Kyrgios. Il ragazzo classe 1995 è spesso finito sotto i riflettori per le sue bravate da bad boy, ma stavolta è stato animato da buone intenzioni: infatti, ha fatto sapere di voler donare 200 dollari per ogni ace realizzato negli appuntamenti di gennaio, l’ATP Cup e l’Australian Open. Un bel gesto per aiutare le famiglie vittime degli incendi boschivi che stanno danneggiando da tempo il territorio.