Australian Open, Berrettini eliminato: in finale ci va Nadal

L'italiano per dopo quattro set

Agli Australian Open c'è troppo Rafa Nadal per il "nostro" Matteo Berrettini . L'italiano, protagonista di un ottimo torneo, termina la sua corsa in semifinale. Lo spagnolo è stato troppo forte e si è meritato la finale.

Finisce quindi in semifinale l'avventura di Matteo Berrettini all'Open d'Australia, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennnista azzurro è stato eliminato dallo spagnolo Rafa Nadal col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Il maiorchino, sesta testa di serie, mette fine allo splendido torneo disputato da Berrettini, numero 7 del tabellone, imponendosi in quattro set sul romano.