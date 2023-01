Australian Open, Djokovic batte Tsitsipas e trionfa per la decima volta

Novak Djokovic vince per la decima volta in carriera gli Australian Open. A Melbourne, il serbo ha avuto la meglio contro il greco Stefanos Tsitsipas dopo 2 ore e 56 minuti di gioco con il risultato 6-3, 7-6(4), 7-6(6) e conquista il 22esimo Slam in carriera, raggiungendo Rafael Nadal.