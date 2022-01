Australian Open, Sinner batte De Minaur e accede ai quarti

Continua la cavalcata dell'italiano agli Australian Open

Come riporta Sky Sport, lo stesso Sinner ha commentato il trionfo: "All'inizio ha avuto più chances di me, poi ho spinto un po' di più e questo ha fatto la differenza. E' salita la fiducia, non è facile giocare contro Alex. L'atmosfera è stata bellissima. Dal 2020 a oggi è cambiato tanto, lo scorso anno ho giocato tantissimo per la prima volta in carriera. Ora ho molta più esperienza, sono cresciuto sia come giocatore che come persona. Ho 20 anni ma sono maturato. Tsitsipas e Fritz è una partita difficile, li ho affrontati entrambi e li conosco".