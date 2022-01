Australian Open, Sinner si ferma ai quarti: Tsitsipas vince in tre set

L'italiano si ferma contro il greco

Si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open. Troppo Tsitsipas per il giovane italiano che non riesce mai ad incidere nel match ed è costretto ad arrendersi 6-3, 6-4, 6-2. Nonostante un inizio che sembrava poter far ben sperare, l'altoatesino deve chinare la testa al gioco solido del greco. Neppure una pausa per la pioggia e la chiusura del tetto basta per ribaltare le sorti del match che sembra essere indirizzato fin da subito.