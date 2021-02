Australian Open, trionfa Djokovic: battuto Medvedev in tre set

Novak Djokovic suona la nona sinfonia a Melbourne, trionfando agli Australian Open per il terzo anno consecutivo. Per il tennista serbo si tratta del 9° successo in altrettante finali giocate.

Il numero uno del mondo ha sconfitto il rivale russo Daniil Medvedev in tre set: 7-5, 6-2, 6-2 in meno di due ore di gioco. Nole conquista il suo 18° Slam (82° titolo ATP), portandosi a meno due dai recordman Federer-Nadal, grazie alle 21^ vittoria di fila a Melbourne (82 su 90 in totale). Per Medvedev, alla seconda finale Slam persa dopo quella degli US Open 2019.