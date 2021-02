Australian Open, trionfa Naomi Osaka: battuta Jennifer Brady

La tennista giapponese Naomi Osaka ha vinto gli Australian Open di Melbourne, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Grande Slam. Grande prova dell’atleta classe 1997 che è riuscita ad avere la meglio battendo in due set (6-4; 6-3) la statunitense Jennifer Brady.

Per la nipponica 23enne si tratta della seconda vittoria negli Australian Open dopo quella del 2019, nonché la quarta vittoria in assoluto in un torneo del Grande Slam, dopo quelle ottenute agli US Open del 2018 e del 2020.