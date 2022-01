Australian Open, vince Nadal che ha battuto in finale Medvedev in 5 set

Per lo spagnolo un successo in rimonta contro il russo che lo fa diventare il tennista più vincente della storia

E' lo spagnolo Rafael Nadal il re degli Australian Open. Successo con grande rimonta del maiorchino che in finale ha battuto il russo Danil Medvedev in 5 set 2-6,6-7, 6-4,6-4, 7-5. Per Nadal è il secondo trionfo in Australia che non ha visto in campo Novak Djokovic fermato dalle autorità locali. Il match è durato 5 ore e 25 minuti e per Nadal è il 21°slam al termine di una rimonta, di una maratona incredibile. Semplicemente incredibile. Una leggenda clamorosa di questo sport visto che da oggi Nadal è l'atleta più vincente.