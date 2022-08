Berrettini-Carreno Busta ATP Montreal: orario e dove vederlo

L’incontro tra Matteo Berrettini e Carreno Busta sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno), con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). Il match è in programma per oggi, martedì 9 agosto, come primo incontro sul Court Rogers, a partire dalle 17.00 italiane (11.00 locali).