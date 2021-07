Berrettini-Djokovic finale Wimbledon in tv e streaming: dove vederla

La finalissima di tennis in programma oggi a partire dalle 15

Redazione ITASportPress

Berrettini-Djokovic finale Wimbledon. In campo questo pomeriggio alle ore 15 i due tennisti si daranno battaglia senza esclusione di colpi. Per il tennista romano sono state due settimane fantastiche coronate l'ultimo atto del grande Slam, senza dimenticare il record: ovvero quello di essere il primo italiano a conquistare la finale del più famoso torneo del mondo. Prima di lui Nicola Pietrangeli nel 1960 arrivò in semifinale,

Berrettini-Djokovic: dove vedere finale Wimbledon

La finale maschile di Wimbledon tra Berrettini-Djokovic sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch.205) e Sky Sport Wimbledon 1 (ch.252), con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci. Prima dell’incontro vi sarà un approfondimento di trenta minuti (dalle ore 14.30). Successivamente alla sfida, le immagini della premiazione finale con Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra, che commenteranno l’esito della sfida tra l’azzurro e il serbo.

Per chi preferisse vedere la finale Berrettini-Djokovic in streaming potrà seguire il match del Centre Court tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV.

Esiste poi un'ulteriore possibilità di vedere la finale di Wimbledon. Per i non abbonati Sky ci sarà k'occasione della diretta in chiaro sul canale TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky); infine il canale Supertennis (ch. 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) trasmetterà il match in differita, a partire dalle ore 21.