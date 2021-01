Il coronavirus colpisce anche il tennis. Questa volta, a contrarre il Covid-19 è stato il tennista scozzese Andy Murray. L’atleta è risultato positivo al test al Covid-19. Già in isolamento – riporta l’agenzia Reuters – l’ex n.1 del mondo si trova da solo e in buone condizioni e spera di poter recuperare in tempo per essere in campo agli Australian Open, previsti dall’8 al 21 febbraio.