Coronavirus, sorpresa di Nadal: chiama un tifoso ricoverato in ospedale

Le prodezze di Rafael Nadal in campo non fanno notizia. Il campione spagnolo è un’icona del tennis, grazie agli innumerevoli successi, tra i quali spiccano i 19 Slam. Il mancino di Manacor è a un trionfo dal record assoluto nei massimi tornei da tre set su cinque, detenuto da Roger Federer. Tuttavia Rafa è un fuoriclasse anche nella quotidianità. Un esempio viene fornito dalla sua ultima trovata: il maiorchino ha contattato un tifoso ricoverato in un ospedale a Sagunto, in Spagna, dopo aver contratto il Coronavirus. Nadal ha video chiamato il fan accertandosi delle sue condizioni: “Sono felice di vederti pieno di energia, adesso è importante rimanere concentrati sul miglioramento da fare per andare avanti”. Un incitamento speciale.