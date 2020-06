Djokovic, allarme Coronavirus: Nole in contatto con un giocatore positivo

L’allarme Coronavirus non risparmia nemmeno le stelle dello sport. Così fa rumore l’indiscrezione riportata da Marca su Novak Djokovic. Il tennista serbo, numero uno al mondo nel ranking al momento dell’interruzione per l’emergenza sanitaria, potrebbe aver contratto il Covid-19. Il giocatore ha organizzato l’Adria Tour, una serie di incontri tennistici distribuiti tra Croazia, Bosnia Erzegovina e Serbia e, tra un match e l’altro, c’è stato spazio anche per una serie di altre iniziative benefiche, compresa una partita di calcio. Proprio nel corso di queste manifestazioni, Djokovic sarebbe stato in contatto con Nikola Jankovic, cestista serbo del Partizan Belgrado risultato poi positivo al Covid-19 da asintomatico. Il vincitore di 17 Slam potrebbe aver contratto a sua volta il virus.