Djokovic inarrestabile: rimonta Raonic e vince il Master 1000 di Cincinnati

Ventitré partite, ventitré vittorie. Il 2020 di Novak Djokovic è stato semplicemente perfetto finora. Il fuoriclasse serbo, vincitore dell’Atp Cup con la sua Nazionale, dell’Australian Open e del Master 500 di Dubai, non si ferma e si impone anche a Cincinnati. L’unico Master 1000 statunitense scampato alla cancellazione a causa del Coronavirus si gioca nella “bolla” di New York. Il campionissimo si impone in tre set in finale sul canadese Milos Raonic.

RIMONTA

Non è stata la miglior serata del “Djoker”. Nonostante i precedenti recitino un eloquente 10-0 a suo favore, la partenza del serbo è poco esaltante e Raonic ne approfitta scappando subito avanti 3-1. L’aggancio non riesce a Nole che viene letteralmente spazzato via con un roboante 6-1. Milos sembra in controllo, ma nel secondo set la musica è ben diversa. Djokovic ritrova le consuete geometrie. Il serbo piazza il break e chiude 6-3. All’ultimo set il canadese cala di intensità, Novak ne approfitta e piazza l’allungo decisivo che vale il 6-4 finale. Per Djokovic è il trionfo numero 35 nei Master 1000. E’ anche il primo tennista a vincere almeno due volte tutti i Master 1000.