Djokovic-Kyrgios Wimbledon 2022: orario e dove vederla in diretta e streaming

La finale di Wimbledon 2022 Djokovic-Kyrgios potrà essere vista in diretta live e in streaming oggi, domenica 10 luglio a partire dalle ore 15 italiane. Il match, in programma sul Centrale, verrà trasmesso su Sky Sport Tennis e, solamente dalle 17 anche su Sky Sport Uno. La gara di tennis potrà essere vista anche in streaming su NOW e SkyGo in HD. In questo modo potranno essere utilizzati anche i dispositivi mobili per non perdersi neppure un istante della sfida.