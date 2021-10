Djokovic: “No guerra vaccini e non so se andare Australian Open. Troppo terrorismo dei media”

"Laggiù ci saranno molte restrizioni e io non voglio dire se sono vaccinato o meno" ha detto Djokovic

Novak Djokovic ha puntato il dito contro le regole sempre più stringenti, che privano gli atleti della libertà di decidere o meno se vaccinarsi. Senza rivelare la sua scelta personale in merito alla somministrazione, la star del tennis ha così tuonato durante un’intervista rilasciata al quotidiano serbo Blic: “Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Troppe persone si concedono libertà di chiedere cose e condannare persone, e qualsiasi sia la risposta, verrebbe strumentalizzata: i media stanno diffondendo paura e io non voglio prendere parte a questo. Pertanto non rivelerò se sono vaccinato o meno". La sua presenza agli Australian Open 2022, pertanto, resta in sospeso.