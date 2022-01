Djokovic non ci sta: fa ricorso per espulsione dall’Australia

Il tennista non ci sta e fa appello

Ore caldissime in Australia a margine dell'Australian Open di Tennis dove a tenere banco è la situazione del numero uno al mondo Novak Djokovic. L'atleta aveva ottenuto un'esenzione speciale per prendere parte all'evento e sbarcare nel continente australiano che non ammette, in genere, persone non vaccinate. Ma dopo l'annuncio dell'ok al serbo si era scatenata una grande polemica che ha portato nella serata di ieri alla decisione di "rispedire" a casa il tennista.