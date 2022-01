Djokovic parteciperà agli Australian Open grazie ad un’esenzione

L'atleta, nonostante non sia vaccinato, potrà partecipare all'evento

Novak Djokovic parteciperà ai prossimi Australian Open di tennis grazie ad una speciale esenzione medica concessagli dal governo di Canberra. Lo ha annunciato lo stesso campione serbo, in partenza per Melbourne, con un posto su Instagram. L'atleta, nonostante non rispetti le restrizioni per il Covid in quanto non vaccinato, potrà prendere parte al torneo. "Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l'amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo 2022!", ha scritto sui social il tennista.