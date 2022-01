Djokovic, revocato per la seconda volta il visto per stare in Australia

Ancora novità dall'Australia

Ancora un'altra puntata della telenovela che sta andando in scena in Australia tra le autorità e Novak Djokovic a proposito delle leggi per i vaccinati e non. Dopo aver ricevuto l'ok per prendere parte all'Australian Open ecco un'altra svolta: il visto per restare nel Paese gli è stato, di nuovo, tolto.