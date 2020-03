Djokovic si trasforma: lascia la racchetta e diventa… Capitan Uncino

Fino a un mese fa Novak Djokovic era il dominatore indiscusso di questo avvio di stagione del tennis. Il serbo si era preso nel giro di poche settimane il numero uno al mondo, l’Atp Cup insieme alla Nazionale, l’Australian Open e il Master 500 di Dubai. Un filotto clamoroso che faceva presagire un’annata da dominatore. Lo stop forzato lo ha costretto a interrompere i suoi piani e programmare la preparazione in vista degli Slam da luglio in poi. Nel frattempo Djokovic si diverte a casa insieme alla moglie Jelena e ai figli Stefan e Tara. “Nole” ha postato una foto che lo ritrae nei panni di Capitan Uncino. Insomma, dai campi da tennis all’Isola che non c’è con Peter Pan: un cambiamento che il “Djoker” ha affrontato con il consueto lato ironico.