Djokovic-Sinner Wimbledon in diretta: orario e dove vederla

Si giocano i quarti di finale a Wimbledon

Redazione ITASportPress

Torna protagonista il tennis con Wimbledon che vedrà quest'oggi una sfida molto interessante, quella tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. La partita, valida per i quarti di finale si gioca appunto martedì 5 luglio 2022 sul Centrale alle ore 14.30.

Djokovic-Sinner attirerà sicuramente l'attenzione del grande pubblico in quanto parliamo di uno dei giovani più interessanti del panorama tennistico mondiale, contro sua maestà, il serbo, sei volte vincitore di Wimbledon.

Djokovic-Sinner, orario e dove vederla

Per Sinner sarà uno dei match più importanti della sua fin qui breve carriera. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, affronterà come detto il serbo Novak Djokovic. Chi vincerà si garantirà un posto in semifinale. L'italiano, che non aveva mai vinto un match sull’erba, è diventato il sesto azzurro (il quarto nell’Era Open) a raggiungere i quarti ai “The Championships” dopo De Morpurgo (1928), Pietrangeli (1955 e 1960), Panatta (1979), Sanguinetti (1998) e Berrettini (2021).

Gli appassionati di tennis, potranno godersi Djokovic-Sinner in diretta tv e streaming. In che modo? Basterà, per gli abbonati, collegarsi su Sky Sport e in streaming su NOW. Il match, primo sul Centrale inizierà alle 14.30. La partita è disponibile anche su SkyGo in HD.

Analizzando il percorso fatto fin qui da Sinner, possiamo vedere la grande crescita fatta anche nello stesso torneo. Dopo essersi imposto in quattro set all’esordio sullo svizzero Wawrinka, ha sconfitto sempre in quattro set lo svedese Mikael Ymer, n.88 ATP. Successivamente, l'italiano ha avuto la meglio su Isner e ancora su Alcaraz, numero 7 del ranking e 5 del seeding, battuto per la prima volta in carriera.

A questo punto non resta altro che godersi lo spettacolo e fare il tifo per il proprio atleta preferito. Non vediamo l'ora di assistere al match di Wimbledon valido per i quarti di finale.