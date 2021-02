Djokovic stravince l’Australian Open, Dybala e Lewandoski lo omaggiano

Anche quest’anno non si cambia: l’Australian Open resta il regno di Novak Djokovic. Il serbo, numero uno al mondo, era atteso a una finale proibitiva con la rivelazione degli ultimi mesi, quel Daniil Medvedev capace di inanellare vittorie a ripetizione e di risultare imbattibile da ottobre a oggi. Tuttavia il russo non ha potuto opporsi allo strapotere del campionissimo di Belgrado, che si è imposto nettamente nell’atto conclusivo. Djokovic stravince in tre set, quasi tutti a senso unico. Per lui, diciottesimo Slam in carriera, il nono in Australia.

INCHINO

La sua prestazione perfetta contro Medvedev ha stupito il mondo dello sport, che ora rende omaggio al re del tennis. Tra i tanti commenti sui social spiccano anche le storie Instagram di due campioni: Paulo Dybala e Robert Lewandowski. Il numero 10 della Juventus ha fatto i complimenti a Nole, mentre il collega del Bayern Monaco ha commentato: “Grande Nole, performance straordinaria!”. Djokovic ha gradito gli omaggi e ha ricondiviso le storie dal proprio profilo.