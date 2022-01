Djokovic tra vermi e scarafaggi. Il papà: “Lo vogliono crocifiggere come Gesù”

Il numero uno al mondo serbo vive in un hotel di Melbourne per rifugiati

Redazione ITASportPress

La famiglia di Nole Djokovic ha tenuto una conferenza stampa a Belgrado questo pomeriggio in cui sono apparsi molto turbati per quello che è successo in Australia al tennista serbo al quale è stato negato il visto. Il padre in una conferenza stampa molto tesa ha detto: "Novak è la Serbia e la Serbia è Novak. Stanno calpestando Novak e quindi il popolo serbo. Volevano metterlo in ginocchio, ma non solo lui, ma anche il nostro Paese. Come Gesù cercano di crocifiggerlo, sottovalutarlo, metterlo in ginocchio" ha assicurato il papà Srdjan.

Inoltre, ha aggiunto: "Siamo una nazione orgogliosa, europea e civile. Siamo stati bombardati, oppressi e distrutti, ma non ci arrenderemo e non ci arrenderemo mai. Siamo un orgoglioso popolo serbo, il cui rappresentante e idolo è il nostro Novak. Non si arrenderà. È in prigione, il nostro Novak è prigioniero di quei bastardi!".

VERMI - La richiesta di Novak Djokovic di essere trasferito nella casa da lui presa in affitto per gli Australian Open, sostenuta dal presidente serbo Vucic e dal primo ministro Brnabic davanti alle autorità australiane, è stata respinta. Quindi, fino a nuovo avviso, il tennista alloggia in un hotel rifugio a Melbourne. Decine di migranti a cui è stata negata una domanda di visto australiano sono in quarantena in una struttura fatiscente. Sono lì da anni, e hanno sfruttato l'arrivo di numerosi giornalisti e fan di Djokovic per sottolineare le condizioni disumane che regnano lì. Si lamentano che il cibo che ricevono è pieno di vermi e che nella struttura ci siano scarafaggi.