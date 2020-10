Federer, lo splendido messaggio a Nadal: “Insieme siamo diventati i migliori”

Rafa Nadal con la vittoria del Roland Garros 2020 in finale contro Djokovic ha raggiunto lo storico record di 20 slam vinti, appartenente a Roger Federer. Proprio il fuoriclasse svizzero ha postato sui social una foto contenente un bellissimo messaggio nei confronti dell’amico e rivale di sempre.

“INSIEME SIAMO DIVENTATI I MIGLIORI”

“Ho sempre avuto il massimo rispetto per il mio amico Rafa come persona e come campione. Essendo il mio più grande rivale per molti anni, credo che ci siamo spinti a vicenda per diventare giocatori migliori. Pertanto, è un vero onore per me congratularmi con lui per la sua 20a vittoria del Grande Slam. È particolarmente sorprendente che ora abbia vinto il Roland Garros ben 13 volte, che è uno dei più grandi successi nello sport. Mi congratulo anche con la sua squadra, perché nessuno può farlo da solo. Spero che 20 sia solo un altro passo nel viaggio continuo per entrambi. Ben fatto, Rafa. Te lo meriti”.