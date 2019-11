Festa Spagna in Coppa Davis: Nadal fa esultare Madrid

E’ l’anno perfetto di Rafa Nadal: dopo la conquista del numero 1 a fine anno, il maiorchino porta la Spagna alla conquista della Coppa Davis. Si tratta di un’edizione storica a suo modo perché è la prima con il nuovo formato, con meno incontri e un programma concentrato in una settimana anziché lungo l’intera stagione. La formazione spagnola, composta dallo stesso Nadal, da Feliciano Lopez, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno-Busta e Marcel Granolles, si impone all’ultimo atto battendo il Canada per 2-0. Non è stato necessario passare attraverso il temuto doppio: Bautista ha liquidato Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6, 6-3. Poi ci ha pensato Nadal a chiudere battendo Shapovalov per 6-3, 7-6. Per la Spagna è la sesta Coppa Davis.