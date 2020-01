Greta Thunberg rimprovera Federer: colpa dell’accordo con Credit Suisse

Non succede spesso a Roger Federer di essere bacchettato. Il più delle volte le indicazioni vengono dal coach che gli suggerisce come muoversi e comportarsi sul campo di gioco. Tuttavia, il tennista svizzero è stato criticato anche da Greta Thunberg. L’attivista svedese, sensibile al tema dell’emergenza climatica, si è associata alla campagna #RogerWakeUpNow, lanciata da altri ecologisti per “svegliare” il recordman elvetico. Tutta colpa dell’accordo di Federer con Credit Suisse in vigore dal 2009. La banca svizzera finanzia diverse società dell’industria carboniera e petrolifera con 57 milioni di dollari e il lavoro di questi colossi ha un grande impatto negativo sull’ambiente. E ora Federer cosa farà? Risponderà con un colpo a sorpresa dei suoi?