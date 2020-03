Indian Wells, si gioca… online. E Garin batte Djokovic in finale!

Anche il tennis si ferma di fronte al Coronavirus. Atp e Wta hanno stabilito che i tornei dovrebbero riprendere a partire dal 7 giugno. Gli appassionati sono costretti così ad attendere, facendo il countdown dei giorni che mancano al ritorno alla normalità. Tuttavia, l’Atp, attraverso l’account Twitter “Tennis” TV ha pensato a un’iniziativa divertente per far compagnia a fans: far disputare il Master 1000 di Indian Wells online. E’ stato svolto il sorteggio con grande meticolosità, enfatizzando così l’evento. Per ogni match sarebbe stato determinante l’esito di un sondaggio in cui i vari utenti Twitter avrebbero dovuto esprimere la loro preferenza. Non sono mancate le sorprese.

SHOCK – Il primo colpo di scena si è verificato agli ottavi di finale: Rafa Nadal, numero 2 al mondo, è stato superato dall’argentino Diego Schwartzman. Sorprende Nick Kyrgios che arriva fino alla semifinale, arrendendosi solo al numero 1 Novak Djokovic. Cadono anche Alex Zverev e Dominic Thiem, rispettivamente semifinalista e finalista nell’ultimo Australian Open, eliminati dalla rivelazione Cristian Garin. Proprio il cileno, numero 25 al mondo, vince a sorpresa la finale proprio contro il favorito Djokovic con un doppio 6-3. Per Nole si tratta della prima sconfitta del 2020, anche se fortunatamente per lui è solamente un k.o. virtuale. Il migliore degli italiani è Fabio Fognini, giunto fino ai quarti di finale.