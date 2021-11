Italia-Usa 2-1, nel doppio perdono Fognini e Musetti

Sabato è in programma Italia-Colombia: domenica Stati Uniti-Colombia

Arriva nel doppio un parziale riscatto USA nella Coppa Davis contro l'Italia. Vittoria grazie a Rajeev Ram e Jack Sock che si sono imposti 76(5) 62, in un’ora e 33 minuti di partita, sugli azzurri Fabio Fognini e Lorenzo Musetti (esordiente) - quest’ultimo preferito a Simone Bolelli da Filippo Volandri, neo capitano dell’Italdavis al debutto in panchina. Il doppio azzurro avrebbe meritato forse un punteggio meno severo considerato il mini-break di vantaggio nel tie-break del primo set e le cinque palle-break non sfruttate nella seconda frazione. Sabato gli azzurri affronteranno la Colombia mentre domenica il girone si concluderà con la sfida tra Stati Uniti e Colombia.