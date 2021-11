Italia vola ai quarti: battuta la Colombia 2-1

Lunedì gli azzurri si giocheranno un posto in semifinale con la prima classificata del “Gruppo D

L’Italia vola nei quarti. Gli azzurri hanno battuto 2-1 la Colombia, chiudendo già dopo i singolari la seconda sfida valida per il “Gruppo E” delle Davis Cup by Rakuten Finals in corso sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Il successo garantisce ai ragazzi di Filippo Volandri - venerdì vincitori per 2-1 sugli Stati Uniti - il passaggio a quarti con la possibilità di giocarli ancora a Torino (lunedì 29) contro la vincente del “Gruppo D” (probabilmente la Croazia).