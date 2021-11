La Croazia batte l’Italia e accede alle semifinali

Fognini e Sinner si sono dovuti arrendere

E’ la Croazia a strappare il pass per le semifinali superando 2-1 l’Italia nella sfida valida per i quarti delle Davis Cup by Rakuten Finals di scena sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino (prima dell’inizio dei match il ricordo di Pier Francesco Parra con le nazionali schierate). Venerdì i croati affronteranno a Madrid i vincenti della sfida - in programma martedì - tra Serbia e Kazakhstan.