L’idea di Eugenie Bouchard: appuntamento con un fan per 3.700 dollari

A volte basta davvero poco per contribuire a una nobile causa. Come tanti altri colleghi del mondo dello sport, Eugenie Bouchard si sta muovendo nella lotta contro il Coronavirus. La tennista canadese, però, ha avuto un’idea davvero particolare: ha accettato di uscire insieme a un fan per una somma di denaro. Il ragazzo ha offerto 3.700 dollari pur di avere un appuntamento con la bella Eugenie. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza nella lotta contro il Covid-19.

PRECEDENTE – Non è la prima volta che la Bouchard decide di accettare uscite al buio con sconosciuti. Nel 2017 scommise con un tifoso che gli avrebbe concesso un appuntamento solamente qualora i Patriots di Tom Brady sarebbero riusciti a vincere nel SuperBowl. Impresa apparentemente impossibile, dato lo scarto di 19 punti. Ma la rimonta è diventata realtà e anche Eugenie è stata costretta a pagare pegno.